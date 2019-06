Zehn Wochen vor Wahl in Sachsen : AfD liegt in Umfrage knapp vor regierender CDU

Jörg Urban, Vorsitzender der AfD in Sachsen, vor Beginn des Landesparteitag seiner Partei am 1. Juni. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Dresden Knapp zehn Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen verschieben sich die Mehrheitsverhältnisse einer Umfrage zufolge zugunsten der AfD. Sie verdrängt die CDU von Platz 1 in der Wählergunst. Die SPD stürzt auf sieben Prozent ab.

Die AfD kommt in einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung auf 25 Prozent und liegt damit einen Punkt vor der regierenden CDU, die nur noch 24 Prozent erreicht. Deren Koalitionspartner SPD stürzt auf sieben Prozent ab. In Sachsen wird am 1. September gewählt.