Treffen in Berlin vor EU-Gipfel : Merkel und Macron sehen Russland und Türkei als große Herausforderungen

Treffen in Berlin vor EU-Gipfel

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron vor einer Pressekonferenz in Berlin. Foto: AP/Axel Schmidt

Berlin Bei ihrem Treffen vor dem EU-Gipfel in der kommenden Woche stimmten Merkel und Macron darüber ein, dass Russland und Türkei Herausforderungen für die EU seien. Man sei in bestimmten Fragen jedoch aufeinander angewiesen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die EU im Umgang mit Russland und der Türkei vor „großen Herausforderungen“. „Einerseits gibt es Meinungsverschiedenheiten, anderseits sind wir aufeinander angewiesen, wenn wir bestimmte Fragen gemeinsam gestalten wollen. Das ist die Migrationsfrage, das ist die Frage der Zukunft Libyens, das ist die Frage der Zukunft Syriens“, sagte Merkel am Freitag in Berlin zum Verhältnis zur Türkei. Sie sprach zum Auftakt eines Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Beim G7-Gipfel sei auch das Verhältnis zu Russland eine große Frage gewesen. „Russland ist eine große Herausforderung für uns. Russland ist aber auch der große kontinentale Nachbar der Europäischen Union“, so Merkel. „Wir müssen feststellen, dass wir alle hybriden Angriffen ausgesetzt sind. Aber, wir haben auf der anderen Seite ein großes Interesse, wenn wir Sicherheit und Stabilität in der Europäischen Union wollen, dass wir auch mit Russland im Gespräch bleiben, so schwer es auch ist.“