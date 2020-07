Wahlrecht : Chancen auf kleineren Bundestag gestiegen

Berlin Die Union ist fest entschlossen, mit einer Wahlrechtsreform dafür zu sorgen, dass schon der nächste Bundestag wieder kleiner wird. Zwar hält die SPD eine Einigung noch in dieser Woche für ausgeschlossen. Hinter den Kulissen laufen aber intensive Verhandlungen.

Für viele Wähler in Nordrhein-Westfalen hätte das einschneidende Folgen. Sie können nicht nur vier direkt gewählte Abgeordnete weniger nach Berlin entsenden, sie müssen sich auch auf umfassende Neuzuschnitte der bestehenden Wahlkreise einstellen. Denn es können selbstverständlich nicht einfach vier Wahlkreise gestrichen werden. Die vom Wegfall eines bestehenden Wahlkreises betroffene Bevölkerung wird auf bislang benachbarte Wahlkreise aufgeteilt. Aber auch in diesen Wahlkreisen müssen bestimmte Größenordnungen eingehalten werden, sodass in vermutlich mehr als einem Dutzend Wahlkreisen einzelne Gemeinden oder Stadtteile hinzukommen oder in einen anderen Kreis wechseln werden.

Weil die CSU sich erst zu Beginn dieser Woche entschied, auf Direktmandate zu verzichten, ist die Zeit bereits so weit fortgeschritten, dass Änderungen nur mit großem Aufwand möglich sind. FDP, Linke und Grünen wollten an diesem Freitag ihren eigenen Vorschlag zur Abstimmung stellen. Im zuständigen Innenausschuss weigerten sich Union und SPD am Mittwoch aber, dieses Konzept abschließend zu beraten. Somit kann vor dem Beginn der Sommerpause voraussichtlich keine Entscheidung mehr fallen. Die Union erhöhte zwar den Druck auf die SPD, noch in dieser Woche zu einer Einigung zu kommen. SPD-Geschäftsführer Carsten Schneider hielt dies jedoch für „ausgeschlossen“. Allerdings lehnte seine Fraktion den neuen Vorschlag der Union auch nicht ab. An der Fraktionsspitze und auf Arbeitsebene liefen zahlreiche Kontakte, um Einigungskorridore und Zeitpläne auszuloten.