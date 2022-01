Vor der Ministerpräsidentenkonferenz : Was Bund und Länder beraten werden

Bundeskanzler Olaf Scholz (l, SPD), Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, bei der vorherigen Ministerpräsidentenkonferenz im Dezember. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin An diesem Freitag wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Omikron-Welle entscheiden. Der Expertenrat hat seine Stellungnahme vorgelegt. Es drohen schärfere Kontaktbeschränkungen, zugleich könnten die Quarantänezeiten für bestimmte Gruppen verkürzt werden.

Unter dem Druck hochschnellender Infektionszahlen wollen Bund und Länder über dringende zusätzliche Corona-Maßnahmen entscheiden. Bei der ersten Beratung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten im neuen Jahr stehen an diesem Freitag vor allem Vorkehrungen gegen die ansteckendere Virusvariante Omikron im Mittelpunkt. Im Gespräch war eine einheitliche Linie bei weitergehenden Vorgaben für Zugang nur für Geimpfte und Genesene (2G). Für Personal in wichtigen Versorgungsbereichen sollen wohl Quarantänezeiten mit Absicherung durch Labortests verkürzt werden. Zu einer allgemeinen Impfpflicht zeichnet sich kein eiliger Beschluss noch im Januar ab. Ein Überblick der Themen.

Kontaktbeschränkungen Der Expertenrat der Bundesregierung hält weitere Corona-Beschränkungen für nötig, wenn in den kommenden Wochen die Belastung durch hohe Infektionszahlen und Personalausfälle zu hoch werde. Dann sei „kurzfristig eine weitere Intensivierung der Kontaktbeschränkungen erforderlich“, heißt es im Papier. In der Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz, die unserer Redaktion vorliegt, ist von keinen Verschärfungen im privaten Umfeld die Rede. „Es bleibt weiterhin notwendig, die Kontakte auch bei privaten Zusammenkünften deutlich zu reduzieren. Die bestehende Regel, dass private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen mit maximal 10 Personen erlaubt sind, bleibt bestehen“, heißt es darin.

Sonderfall Gastronomie Bund und Länder erwägen schärfere Zugangsbeschränkungen für die Gastronomie. Der 15. Januar wird als möglicher Starttermin genannt. So heißt es in der Vorlage für die Sitzung an diesem Freitag: „Ergänzend wird spätestens ab dem [15.] Januar 2022 bundesweit und inzidenzunabhängig der Zugang zur Gastronomie (Restaurants, Cafes etc.) für Geimpfte und Genesene nur noch mit einem tagesaktuellen Test oder mit dem Nachweis einer Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung) ab dem Tag der Auffrischungsimpfung möglich sein (2G Plus).“ An diesen Orten könnten Masken nicht dauerhaft getragen werden, so dass sich die Virus-Variante dort besonders leicht übertrage, heißt es zur Begründung.

Quarantäneverkürzung Kommt es so, wie in der Beschlussvorlage angegeben, werden dreifach Geimpfte und andere Gruppen künftig weniger strenge Quarantäneauflagen beachten müssen. Bisher gilt für Kontaktpersonen einer mit der Omikron-Virusvariante infizierten Person eine strikte Quarantäne von 14 Tagen, die nicht durch einen negativen Test vorzeitig beendet werden kann. „Künftig sollen diejenigen Kontaktpersonen, die einen vollständigen Impfschutz durch die Auffrischungsimpfung vorweisen, von der Quarantäne ausgenommen sein; dies gilt auch für vergleichbare Gruppen (frisch Geimpfte und Genesene etc.).“, heißt es im Papier. Für alle Übrigen soll die Quarantäne in der Regel nach 10 Tagen enden. Wer sich infiziert hat oder Kontaktperson eines Infizierten ist, soll sich nach sieben Tagen durch einen PCR- oder zertifizierten Antigen-Schnelltest „freitesten“ (mit Nachweis) können.

Sonderfall medizinisches Personal Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe sollen sieben Tage nach einer Infektion durch einen obligatorischen PCR-Test die Quarantäne beenden können, wenn die Betroffenen zuvor 48 Stunden symptomfrei waren. „Für Schülerinnen und Schüler sowie Kinder in den Angeboten der Kinderbetreuung kann die Quarantäne als Kontaktperson bereits nach fünf Tagen durch einen PCR- oder Antigenschnelltest beendet werden, da sie in serielle Teststrategien eingebunden sind“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Öffentliche Verkehrsmittel Eine Pflicht soll nicht kommen, doch werden Bund und Länder wohl das Tragen von FFP2-Schutzmasken in öffentlichen Verkehrsmitteln mit Nachdruck empfehlen. „Die neue Virus-Variante überträgt sich sehr leicht von Mensch zu Mensch. Daher ist es wichtig, in geschlossenen Räumen und beim Zusammentreffen mit anderen Personen FFP2-Masken zu tragen“, heißt es in der Vorlage. Sie seien besonders wirksam dabei, Ansteckungen zu verhindern. „Beim Einkaufen in Geschäften und bei der Nutzung des Öffentlichen Personennah- und fernverkehrs wird die Verwendung von FFP2-Masken dringend empfohlen“, so das Papier.

Schulen Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat vor den Bund-Länder-Beratungen weiterhin kostenfreie PCR-Tests für Schülerinnen und Schüler gefordert. „Bei verkürzten Quarantäneregelungen muss sichergestellt sein, dass die PCR-Tests zum Freitesten aus der Quarantäne für Kinder und Jugendliche weiterhin kostenlos sind“, sagte Spiegel. „Es darf nicht vom Gelbeutel der Familien abhängen, ob junge Menschen länger in Quarantäne bleiben müssen. Außerdem brauchen wir weiterhin regelmäßige, kostenlose und kindgerechte Schnelltests für alle Kinder und Jugendlichen, damit sie gut geschützt am täglichen Leben in Kita, Schule und Freizeit teilhaben können“, so die Ministerin.

Spiegel beklagte zudem, dass immer mehr Jugendliche ohne Abschluss die Schule verließen. „Seit Beginn der Pandemie verlassen doppelt so viele junge Leute die Schule ohne Abschluss. Das dürfen wir nicht hinnehmen! Deshalb begrüße ich sehr, dass sich die Kultusministerinnen und -minister klar für ein Offenhalten der Schulen ausgesprochen haben“, sagte die Ministerin. Sie rief die Erwachsenen auf, sich impfen zu lassen. „Ich appelliere besonders an Eltern, Erzieherinnen und Erzieher und Lehrkräfte: Seien Sie solidarisch! Sie schützen mit der Impfung und dem Boostern nicht nur sich, sondern vor allem auch die Ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen“, sagte die Grünen-Politikerin.

Impfpflicht Der von Kanzler Scholz gesetzte Zeitplan, im Februar zu einer allgemeinen Impfpflicht zu kommen, ist hinfällig. Der Bundestag wird nicht nächste, sondern erst nach dem 24. Januar erstmals darüber beraten. Über konkrete Gesetzentwürfe soll dann erst ab dem 14. Februar debattiert werden. Eine abschließende Bundestagsentscheidung soll es frühestens Ende März geben. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) rief Scholz dazu auf, sein Wort bei der Impflicht zu halten. „Der Bundeskanzler hat die Impfplicht für Februar angekündigt - dieses Wort muss gelten. Die Menschen brauchen Verlässlichkeit und Vertrauen in die Politik. Das Gefühl, dass bei einem solch sensiblen Thema wie die Impflicht taktiert und auf Zeit gespielt wird, darf nicht entstehen“, sagte Wüst unserer Redaktion.

In der FDP liegt bereits ein Antrag um Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki vor, der sich gegen eine Impfpflicht ausspricht. FDP-Chef Christian Linder ist nach eigenen Worten noch „unentschieden“. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus warf Kubicki vor, es sich zu einfach zu machen. Brinkhaus fordert wie Wüst Kanzler Scholz auf, bei der Impfpflicht Tacheles zu reden. Gesundheitsminister Lauterbach warnt vor einem Verzicht auf die Impfpflicht. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass Omikron die letzte wichtige Corona-Variante sein werde. Eine Durchseuchung als eine Art „schmutzige Impfung „sei keine Alternative“, sagte er der „Welt“. Der Expertenrat empfiehlt beim Impfen allen Kliniken, „auf eine hohe Impf- und Boosterimpfquote in den Belegschaften hinzuwirken und entsprechende niederschwellige Impfangebote nochmals zu intensivieren“.

CSU-Chef Markus Söder kritisiert die Absprache in der Ampel-Koalition, eine Impfpflicht über Gruppenanträge im Bundestag zu debattieren und die Abstimmung freizugeben, wie es bei medizinethischen Themen üblich ist. Er fordert einen Entwurf der Bundesregierung. „Die Regierung muss einen Vorschlag machen, wann, für wen, welche Gruppen und wie eine solche Impfpflicht umgesetzt werden soll“, sagte Söder. Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch, forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, für Klarheit bei der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht zu sorgen. Bartsch sagte: „Olaf Scholz sollte zügig deutlich machen, was er will und den Schwebezustand, der die Verunsicherung bei vielen Menschen befördert, beenden.“

(dpa/afp)