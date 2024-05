CDU-Parteitag Vor der Merz-Krönung - das sind Widersacher und Unterstützer

Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär, lobte am Freitag seinen Vorsitzenden Friedrich Merz über den grünen Klee. Merz habe „einen Plan“, so Linnemann in der Bundespressekonferenz. Anders als Kanzler Olaf Scholz (SPD). Und Merz werde dem Land in seiner Rede auf dem am Montag beginnenden CDU-Parteitag in Berlin wieder „Orientierung“ geben. Der Paderborner Linnemann ist zweifelsfrei der größte Fan des Sauerländers Merz, für den der Parteitag eine wichtige Etappe auf dem Weg zur möglichen Kanzlerkandidatur ist. Das sind die Unterstützer von Merz – und seine Widersacher.