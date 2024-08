Politik in der Sommerpause Die trügerische Ruhe ist vorbei

Das ist nun vorbei, die Sommerruhe in Berlin hält jedoch an. Was einigermaßen verwundert. Denn die Ruhe, die sowohl die Ampel-Parteien als auch die Union umgibt, ist mehr als trügerisch. Bereits in drei Wochen, noch vor der ersten Sitzungswoche des Bundestages Anfang September, wird in Thüringen und Sachsen gewählt. Und da geht es für die Parteien eigentlich bereits um sehr viel. Die SPD muss in beiden ostdeutschen Bundesländern darum bangen, überhaupt in die Landtage wieder einzuziehen. Für die Sozialdemokraten, die den Anspruch einer Volkspartei haben, eigentlich unvorstellbar. Für die CDU wiederum geht es um die Verteidigung der Regierungsmacht in Sachsen und die Erlangung des Ministerpräsidentenamtes in Erfurt - und für alle sollte es um die Eindämmung der rechtsextremen AfD gehen. Doch die Ampel macht stattdessen in der Sommerpause mit erneutem Hick-Hack um den Bundeshaushalt zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner auf sich aufmerksam. Nach der mühsam erzielten Einigung vor der Sommerpause, brauchte es nun erneut ein Machtwort aus dem Urlaubsort des Kanzlers. Bereits vor einem Jahr war es der Koalition gelungen, sich über die Frage der Kindergrundsicherung in der Sommerpause gegenseitig massiv zu attackieren. Doch in diesem Jahr steht deutlich mehr auf dem Spiel als nur das Renommee. Es klingt schon fast etwas ratlos, wenn der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil im TV-Sommerinterview an alle, die in der Partei Verantwortung tragen, appelliert, sie mögen sich doch jetzt auch in den Wahlkampf stärker mit einbringen. Dabei hat er vor allem auch den Kanzler im Visier, der „vorneweg marschieren“, kämpfen und Vertrauen zurückgewinnen wird - das jedenfalls hofft Klingbeil, der, ohne Regierungsmitglied zu sein, auch schon mal ankündigt, dass die Regierung in dieser Woche dem Bundestag fristgemäß einen Haushalt zuleiten wird. Dahinter steckt auch der Frust darüber, dass die zahlreichen Mahnungen aus dem Willy-Brandt-Haus, die Regierung möge doch bitte geräuschlos zusammenarbeiten, immer wieder ungehört verhallen. Aber auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz ist auf Tauchstation gegangen. Die Debatten um die mögliche Zusammenarbeit mit dem BSW und der Brandmauer zur AfD im Osten überlässt er anderen. Auch die Frage, wie man mit der geplanten Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland umgeht, lässt er unbeantwortet. Dabei wird im Osten auch über die Wucht seiner Kanzlerkandidatur mitentschieden. Wird er mit Rückenwind aus den Landesverbänden gekürt werden? Es steht viel auf dem Spiel in drei Wochen - dafür ist es inhaltlich viel zu ruhig in diesen Sommertagen.