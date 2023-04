Start am 1. Mai Großer Bahnhof für das 49-Euro-Ticket

Einige. „Wir brauchen sicherlich eine Lösung für Studierende“, so Krischer. So müssten etwa Semster-Tickets so gestaltet werden, „dass sie rechtssicher weitergeführt werden können. Da wollen wir als Länder eine bundeseinheitliche Lösung.“ Ungeklärt ist auch die Ausgestaltung des geplanten Ausbau- und Modernisierungspaktes für den ÖPNV, damit noch mehr Menschen umsteigen. Laut Krischer wird der Pakt Thema auf der nächsten Verkehrsministerkonferenz im Oktober. Bis dahin müsse der Bund seine Bereitschaft signalisieren, „sich nicht nur an dem Ticket, sondern auch weiterhin und stärker als bisher an den Kosten des ÖPNV zu beteiligen“. In diesem Jahr gibt es regulär zehn Milliarden Euro.