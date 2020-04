Vor dem Koalitionsausschuss: Union und SPD ringen  um ihren Kurs in der Corona-Krise

Union und SPD ringen um ihren Kurs in der Corona-Krise

Union und SPD kommen am Mittwoch zum Koalitionsausschuss zusammen wie zuletzt Anfang März. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Am Mittwoch tagen die Spitzen von Union und SPD im Koalitionsausschuss. Es geht voraussichtlich um Kurzarbeitergeld, Mehrwertsteuer und die Grundrente.

Erstmals seit dem Shutdown werden sich die Spitzen von Union und SPD am Mittwoch im Koalitionsausschuss treffen. Die Sitzung werde von Corona dominiert werden, hieß es aus Parteikreisen. Während Union und SPD angesichts der gewaltigen Herausforderung durch die Corona-Krise in den vergangenen Wochen eng abgestimmt und ohne das gewohnte parteipolitische Gezänk gearbeitet hatten, zeigten sich in den vergangenen Tagen wieder Risse.