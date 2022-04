Vor Abstimmung im Bundestag : Neuer Kompromissvorschlag für Corona-Impfpflicht ab 60 Jahre

Ein Aufsteller mit dem Schriftzug ·Impfen gegen Corona· steht vor einer Apotheke. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Berlin In das Ringen um einen mehrheitsfähigen Kompromiss für eine allgemeine Corona-Impfpflicht in Deutschland kommt Bewegung. Die beiden Abgeordnetengruppen verständigten sich auf einen gemeinsamen Vorschlag für eine Impfpflicht ab 60 Jahren.

Der Kampf der Bundesregierung um die allgemeine Impfpflicht geht weiter. „Bis zum Schluss werden wir alles versuchen, dass es einen Kompromiss gibt zwischen den verschiedenen Gruppen“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich am Dienstag. Er verwies auf den geänderten Entwurf der Abgeordnetengruppe, die zunächst für eine Impfpflicht ab 18 Jahren eingetreten ist. Er enthält nun Elemente aus verschiedenen Anträgen. Am Donnerstag will der Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht entscheiden. Es soll keine Fraktionsvorgaben geben. Streit gibt es aber über die Reihenfolge der Anträge, die taktisch wichtig werden kann. Am späten Dienstagabend sickerte durch: Ein Kompromiss wurde gefunden. Man habe die Beratungen fortgesetzt und „gemeinsam entschieden, unsere Gesetzesentwürfe zusammenzuführen“, heißt es in einer von dem SPD-Politiker Dirk Wiese am Dienstagabend verbreiteten Mitteilung.

An erster Stelle stehe dabei die Beratung und Überzeugung der bislang ungeimpften Menschen von der Impfung als wichtigster Schritt in der Pandemiebekämpfung im Vordergrund, hieß es weiter: „Gleichzeitig treffen wir praktische Vorsorge für den Herbst und legen eine Impfnachweispflicht für alle Menschen ab dem Alter von 60 Jahren, also der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe, fest.“ Diese müsse ab Oktober erfüllt sein.

Die Union hatte zuvor Tricksereien befürchtet. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), warnte die Ampelfraktionen vor Tricks bei der Abstimmung. Sollte es dabei bleiben, dass die Impfpflicht trotz bislang nicht vorhandener Mehrheiten auf die Tagesordnung kommt, wagt Frei eine düstere Prognose: „Mutmaßlich wird es am Donnerstag sehr, sehr lange dauern, weil voraussichtlich namentlich abgestimmt wird. Das macht auch Sinn, um die Mehrheitsverhältnisse sicher feststellen zu können“, sagte er am Dienstag. Doch es kommt auch darauf an, in welcher Reihenfolge abgestimmt wird. „Es spricht vieles dafür, dass die Ampel mit Tricks arbeiten möchte.“ Dabei gebe es langjährige parlamentarische Gepflogenheiten. „Bei mehreren Anträgen wird immer zunächst über den weitestgehenden abgestimmt. So war das in der Geschichte des Bundestages immer.“ Nach seiner Ansicht wäre das der nun geänderte Antrag für eine gestaffelte Einführung einer Impfpflicht. Dieser sieht zunächst eine Impfpflicht ab 50 Jahren gekoppelt mit einer Beratungspflicht für jüngere Erwachsene vor und bei Bedarf eine Impfpflicht für alle Erwachsenen zu einem späteren Zeitpunkt. Für die Antragsteller ist ein hinterer Rang bei der Abstimmung von Vorteil, weil sie so auf Stimmen der Abgeordneten hoffen können, deren zuvor aufgerufene Anträge durchgefallen sind. „Die Reihenfolge umzudrehen, wäre aus meiner Sicht grob rechtsmissbräuchlich“, sagte Frei. „Die Anhänger der gescheiterten Anträge sollen in die Arme der noch verbliebenen Anträge gelenkt werden.“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartetet hingegen, dass der Bundestag am Donnerstag eine allgemeine Impflicht beschließen wird. „Davon gehe ich weiter aus“, sagte er am Dienstag, vor dem Durchbruch am Abend. Er mahnt die Impfpflicht seit Langem an, damit Deutschland im Herbst oder Winter nicht wieder in eine Phase mit neuen Beschränkungen oder gar Lockdowns kommt, wenn – wie von Experten erwartet – eine neue Variante des Coronavirus für eine neue Pandemie-Welle sorgt. Lauterbach warb für den Kompromiss, der das Wichtigste aus allen Anträgen zur allgemeinen Impfpflicht aufnehme. „Zentral ist, dass wir damit die Älteren sofort schützen.“ Zudem werde das von der CDU gewünschte Impfregister aufgebaut. „Jeder, der die Impfpflicht will, kann sich hier wiederfinden.“

Österreich hat die allgemeine Impfpflicht vor Kurzem wieder ausgesetzt. Sie sei angesichts der schwachen Wirkung gegen die Omikron-Variante nicht verhältnismäßig.

Die kleine Impfpflicht, die einrichtungsbezogene, ist hingegen seit März in Kraft. Nun müssen die Krankenhäuser und Pflegeheime bundesweit den Gesundheitsämtern die Mitarbeiter melden, die bislang nicht geimpft sind. Beispiele: Bis zum 31. März wurden etwa allein dem Gesundheitsamt in Düsseldorf 2712 Personen gemeldet. „Inwieweit diese Beschäftigten tatsächlich ungeimpft oder nicht vollständig geimpft sind, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Es kann lediglich festgestellt werden, dass diese Personen ihrem Arbeitgeber innerhalb der gesetzten Frist keinen Immunitätsnachweis oder ein ärztliches Attest vorgelegt haben“, erklärte die Landeshauptstadt. Dem Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss wurden im Rahmen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht 370 Mitarbeitende gemeldet. Dem Gesundheitsamt in Mönchengladbach wurden 278 Mitarbeiter gemeldet, die Meldungen kamen aus Einrichtungen mit insgesamt 11.576 Mitarbeitern.