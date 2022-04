Karl Lauterbach schlug zunächst eine wissenschaftliche Karriere ein. Von 1996 an arbeitete er als Gastdozent an der Harvard School of Public Health in Boston.

Von 1998 bis 2005 war er Direktor des Instituts für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie (IGKE) der Universität zu Köln und erlangte seine Professur.

Seit 2008 ist er Lehrbeauftragter an der Harvard School of Public Health in Boston. Während seines politischen Mandats ruht die berufliche Tätigkeit. Eine Approbation beantragte Karl Lauterbach allerdings erst 2010. (Lauterbach im Wahlkampf 2005.)