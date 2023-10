Die wichtigsten Begriffe Das ABC der Flüchtlingsdebatte

Individuelles Asylrecht: Das Individualrecht auf Asyl ist im Grundgesetz verankert. In Artikel 16a heißt es: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“ Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten weltweit wird in Deutschland jedem politisch Verfolgten ein Asylanspruch garantiert, der vor Gericht eingeklagt werden kann. Als „politisch Verfolgte“ gelten Menschen, denen in ihrem Heimatland schwere Menschenrechtsverletzungen drohen, die vom Staat ausgehen – etwa aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, politischen Überzeugung, Religion oder Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Die Verankerung des Asylrechts in der Verfassung ist in Folge der politischen Verfolgung zur Zeit des Nationalsozialismus entstanden.