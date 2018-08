Vollverschleierung vor Gericht soll verboten werden - Initiative aus NRW und Bayern

Düsseldorf Vor Gericht soll künftig grundsätzlich niemand mehr sein Gesicht verschleiern dürfen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den Nordrhein-Westfalen und Bayern zum Wochenbeginn in den Bundesrat einbringen wollen.

Gesichtsverhüllungen seien mit der Wahrheitsfindung nicht vereinbar und müssten deshalb im Gericht tabu sein, sagte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Düsseldorf. Ohne Mimik und Gestik sei eine Aussage kaum etwas wert. „Wenn einem Zeugen der Schweiß auf der Stirn steht oder die Gesichtszüge entgleiten, müssen Richter das bei der Bewertung einer Aussage berücksichtigen können.“

Mit ihrem Antrag, der der dpa vorliegt, setzen beide Länder einen Beschluss der Justizministerkonferenz vom Juni um. Bislang gibt es in Deutschland kein grundsätzliches Verbot, während einer Verhandlung das Gesicht zu verhüllen, sondern lediglich richterliche Anordnungen im Einzelfall.

Auch Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) betonte: „Auf ein transparentes Gerichtsverfahren kann unsere Gesellschaft nicht verzichten.“ Es sei wesentlich für das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat. „Jetzt liegt der Ball beim Bundesgesetzgeber.“ Der Entwurf soll in der ersten Bundesratssitzung nach der Sommerpause am 21. September beraten werden.