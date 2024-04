Klimaschutz mit der Brechstange Fahrverbote sind das Letzte, was wir jetzt noch brauchen

Der wichtigste Liberale nach Parteichef Christian Lindner mahnt die Fraktionsvorsitzenden der Ampel-Koalition in einem Brandbrief an, endlich das Klimaschutzgesetz zu novellieren. Nur so könnten Fahrverbote an Wochenenden verhindert werden. Der listige Hintergedanke des Verkehrsministers: Wenn es künftig auf den Gesamteffekt und nicht mehr auf die einzelnen Sektoren ankommt wie im alten Gesetz vorgeschrieben, dann kann der problematische Verkehrsbereich etwas langsamer reduzieren. Doch das wollen vor allem die Grünen nicht.