Rechte Tendenzen in Bundespolizei : Polizeigewerkschafter räumt Sympathien für AfD ein

Kassel Die Warnungen des CDU-Politikers Friedrich Merz vor einem Abdriften eines Teils der Bundeswehr und der Bundespolizei in das rechte Lager haben Kritik ausgelöst. Aber ein Polizei-Gewerkschaftsmitglied räumt ein, dass es Sympathien für die AfD gibt.

Zuvor hatte Merz der „BamS“ gesagt, dass die Gesellschaft Teile der Bundeswehr und der Bundespolizei an die AfD verliere. Der Vize-Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Bundespolizist Jörg Radek, räumte Sympathien für die AfD ein. „Da ist bei vielen Beamten etwas in Schieflage geraten, was sich in Sympathien für das rechtsnationale Parteienspektrum ausdrückt“, sagte Radek unserer Redaktion. Dies seien auch Spätfolgen der Flüchtlingskrise. Die Beamten hätten trotz ihres strapaziösen Einsatzes an der Grenze von ihrem gesetzlichen Auftrag, die unerlaubte Einreise zu unterbinden, abweichen müssen. „Daraus haben sich bei Bundespolizisten Sympathien für die AfD entwickelt. Eine politische Spätfolge davon ist, dass heute Bundespolizisten bei Landtagswahlen für die AfD kandidieren“, sagte Radek.