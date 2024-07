Viktor Orban in eigener Mission unterwegs Nächste Station Nordkorea?

Verhandlungen zur Beendigung des Krieges seien wichtig und richtig. Doch derart unabgestimmt erweise sich Orban eher als Spaltpilz des westlichen Bündnisses. Die US-Regierung schimpft, das Verhalten des Nato-Partners sei „kontraproduktiv“ und trage nicht zum Frieden bei. Am Montag griff Russland in der Ukraine ein Kinderkrankenhaus in Kiew an. Man wird sich an den Handschlag von Orban und Putin im Juli 2024 erinnern.