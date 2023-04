IG Metall-Forderung für die Stahlindustrie Vier-Tage-Woche, volles Gehalt — ein schöner, teurer Traum

Hätte die IG Metall in der Stahlindustrie Erfolg, würde das Nachahmer auf den Plan rufen. Doch für die Wirtschaft als Ganzes käme die Vier-Tage-Woche zur Unzeit. Denn wegen der Babyboomer-Jahrgänge, die in Kürze in Rente gehen, fehlen künftig jedes Jahr aufs Neue Hunderttausende am Arbeitsmarkt. Die staatlichen Transferleistungen für sie müssen aber weiter finanziert werden. Mit Zuwanderung allein lässt sich die Lücke nicht schließen. In diese Landschaft passt keine verbreitete Vier-Tage-Woche. Eher wird künftig Mehrarbeit für die Beschäftigten angesagt sein – die dann aber mit guter Bezahlung.