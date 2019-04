Kämpfe in Tripolis : Viele neue Flüchtlinge wegen Libyen-Konflikts befürchtet

Berlin Die anhaltenden Kämpfe zwischen den libyschen Regierungstruppen und den vorrückenden Soldaten von General Chalifa Haftar alarmieren die Politik in Berlin. „Die Erfahrung zeigt, dass kriegerische Auseinandersetzungen vor unserer europäischen Haustüre sehr schnell umfangreiche Flüchtlingsbewegungen nach Europa auslösen können“, sagte SPD-Innenexperte Burkhard Lischka unserer Redaktion.

Eine gemeinsame Erklärung war in einer Sitzung des Weltsicherheitsrat am Widerstand Russlands gescheitert. Moskau unterstützt den General, der große Teile des Südens und Ostens Libyens kontrolliert und damit Zugriff auf bedeutsame Erdölförderanlagen hat. Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass Haftar sein Vorrücken auf die libysche Hauptstadt Tripolis vor dem Hintergrund einer Mitte des Monats geplanten UN-Friedenskonferenz gestartet hat, um seine Ausgangsposition für eine Nachkriegsregelung zu verbessern. Die Regierung in Tripolis ist zwar international weitgehend anerkannt, verfügt aber nicht über genügend Streitkräfte, um sich in weiten Teilen des Landes durchzusetzen.