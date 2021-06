Abschluss des Grünen-Parteitags : Viel Rückenwind und überwältigende 98,5 Prozent für Baerbock

Annalena Baerbock auf dem digitalen Grünen-Parteitag am Sonntag. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Grünen-Chefin Annalena Baerbock startet mit viel Rückenwind in den Wahlkampf: Die rund 800 Delegierten des Grünen-Parteitags bestätigten die 40-Jährige am Wochenende mit einer überwältigen Mehrheit von 98,5 Prozent als erste Kanzlerkandidatin in der Geschichte der Öko-Partei. Nun geht´s wieder bergauf, meint Grünen-Urgestein Jürgen Trittin.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock startet mit viel Rückenwind in den Bundestagswahlkampf: Die rund 800 Delegierten des digitalen Grünen-Parteitags bestätigten die 40-Jährige am Wochenende mit einer überwältigen Mehrheit von 98,5 Prozent als erste Kanzlerkandidatin in der Geschichte der Öko-Partei. Zugleich folgten die Delegierten weitgehend den Vorschlägen der Parteispitze für das grüne Wahlprogramm: Vorstöße, die auf noch mehr Umverteilung, einen ehrgeizigeren Klimaschutz und gegen bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr zielten, lehnte die Mehrheit der Delegierten ab.

Klar ist nach diesem Parteitag: Die Grünen wollen ihre Chance auf das Kanzleramt nicht durch überzogene Forderungen verspielen. Baerbock betonte in ihrer großen Parteitagsrede am Samstag, die Grünen wollten alle Bürger ansprechen, auch diejenigen, die den Erneuerungskurs der Partei nicht mitgehen könnten oder wollten.

Im Zentrum des Grünen-Programms stehe die Idee, dass nur mit mehr Klimaschutz die Freiheit auch der künftigen Generationen gesichert werde, hatte Co-Parteichef Robert Habeck schon zum Auftakt am Freitag skizziert. Die Grünen wollen den CO 2 -Preis bereits 2023 auf 60 Euro pro Tonne anheben, was den Benzinpreis gegenüber 2023 um 16 Cent erhöhen dürfte. Im Gegenzug wollen sie die Bürger über ein Energiegeld in Höhe von 75 Euro pro Kopf und Jahr entlasten. Einen Gegenantrag, wonach der CO 2 -Preis bereits 2022 auf 80 Euro erhöht werden sollte, lehnten die Grünen ab. Union und SPD wollen den CO 2- Preis erst 2025 auf 55 Euro steigen lassen und planen bisher keine direkte Gegen-Entlastung.

Das Programm der Grünen sieht zudem vor, die Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2030 zu verbieten. Den Mindestlohn wollen die Grünen alf zwölf Euro anheben. Den Hartz-IV-Satz wollen sie um 50 Euro und den Spitzensteuersatz von derzeit 42 auf 48 Prozent erhöhen. Kleinere und mittlere Einkommen sollen durch die starke Anhebung des Grundfreibetrags steuerlich entlastet werden. Die Schuldenbremse wollen die Grünen lockern, indem Netto-Investitionen des Bundes herausgerechnet werden sollen.

Nach persönlichen Fehlern Baerbocks und Habecks hatten die Grünen in Umfragen zuletzt eingebüßt, sie liegen jetzt nur noch bei rund 20 Prozent deutlich hinter der Union. Ex-Umweltminister Jürgen Trittin sah seine Partei nach der Bundesdelegiertenkonferenz nun aber wieder im Aufwind und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gestärkt. „Annalena ist als Kanzlerkandidatin mit einer überwältigenden Mehrheit bestätigt worden. Hier hat sich gezeigt, dass sich die Partei von komischen Debatten und auch hausgemachten Fehlern nicht umwerfen lässt“, sagte Trittin unserer Redaktion. „Ich bin sicher, wir werden eine Auseinandersetzung haben über die Zukunft des Landes und nicht über Spiegelstriche in Lebensläufen. Aber wir können das gerne so fortsetzen. Dann gucken wir uns mal die verlorenen Klausuren von Herrn Laschet an“, sagte der Ex-Fraktionschef.

Er schloss ein Linksbündnis mit SPD und Linken nach der Wahl ausdrücklich nicht aus. „Sollte es eine Möglichkeit geben für uns Grüne als führende Kraft in einem solchen Bündnis, werden wir das sehr ernsthaft verhandeln“, sagte Trittin. FDP-Chef Christian Lindner hatte die Grünen zuvor aufgefordert, den Bürgern offen zu sagen, ob sie Kanzlerin mit Hilfe der Linkspartei werden will. „Frau Baerbock sollte auch Farbe bekennen bei der Frage, ob sie sich mit Hilfe der Linkspartei ins Kanzleramt wählen lassen würde“, sagte Lindner unserer Redaktion.