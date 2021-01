Kostenpflichtiger Inhalt: Vor dem Impfgipfel : Ema empfiehlt Zulassung für Astrazeneca-Impfstoff

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU, vorn) und der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, am Freitag in Berlin. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Die europäische Zulassungsbehörde EMA hat den Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca für alle Altersstufen über 18 Jahre zugelassen. Allerdings soll er nach einer vorläufigen Empfehlung der Ständigen Impfkommission in Deutschland nicht an über 64-Jährige verimpft werden. SPD-Politiker fordern vom Impfgipfel mit der Pharmaindustrie am Montag einen „nationalen Impfplan“, doch die Bundesregierung dämpft die Erwartungen an das Treffen von Bund, Ländern und Herstellern.