Videokonferenz der Regierungschefs : Merkel, Macron und Johnson beraten mit Erdogan zu Syrien

Berlin/Istanbul Syrien, Coronavirus, Flüchtlinge - es gab viel zu besprechen zwischen den Europäern und Erdogan. Die Grünen-Chefin forderte im Vorfeld eine „deutliche Ansage“.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit den Staats- und Regierungschefs der Türkei, Frankreichs und Großbritanniens per Video zum Bürgerkrieg in Syrien beraten. Bei dem Gespräch sei es unter anderem um die humanitäre Lage in der umkämpften Rebellenhochburg Idlib gegangen, schrieb der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag auf Twitter.