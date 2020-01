Politisches Wagnis : Vertrag für Thüringer Minderheitsregierung steht

Anja Siegesmund (l., Bündnis90/Die Grünen), Thüringens Umweltministerin, Susanne Hennig-Wellsow, Fraktionsvorsitzende Die Linke, und Wolfgang Tiefensee (SPD), Thüringens Wirtschaftsminister und SPD Landesvorsitzender geben die Beendigung der Koalitionsverhandlungen zu einer Minderheitsregierung in Thüringen bekannt. Foto: dpa/Bodo Schackow

Erfurt Die rot-rot-grüne Koalition von Linke-Ministerpräsident Ramelow will weitermachen – als Minderheitsregierung. Nach wochenlangen Verhandlungen verständigte sich das Dreierbündnis auf ein Regierungsprogramm. Das letzte Wort haben Parteitage.

Knapp drei Monate nach der Landtagswahl in Thüringen haben sich Linke, SPD und Grüne auf ein Programm für eine Minderheitsregierung geeinigt. Der Wunschkoalition von Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow fehlen vier Stimmen für eine Mehrheit, sie ist daher auf Stimmen von CDU und FDP angewiesen. Über den Abschluss des Vertrags informierten die Spitzen von Rot-Rot-Grün am Mittwoch in Erfurt. Thüringen steuert damit angesichts komplizierter Mehrheitsverhältnisse im Landtag auf ein politisches Experiment zu.