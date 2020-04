Für Tornado-Flotte der Luftwaffe : Verteidigungsministerium will Eurofighter und F-18 beschaffen

Verteidigungsministerium will Eurofighter und F-18 beschaffen

Berlin Ein milliardenschweres Vorhaben: Die Tornado-Flotte der Luftwaffe soll mit dem Eurofighter sowie F-18-Kampflugzeugen des US-Herstellers Boeing ersetzt werden. Das kündigte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer an.

Split-Lösung für die Tornado-Nachfolge geplant: Das Verteidigungsministerium will den Eurofighter und das US-Modell F-18 beschaffen, wie dem Parlament mitgeteilt wurde. Das Ministerium von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) informierte am Dienstag die zuständigen Obleute im Bundestag über das milliardenschwere Vorhaben. Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.