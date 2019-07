Verteidigungsministerin von der Leyen : Wer aus Merkels Kabinett nach Brüssel gehen könnte

Berlin Deutschland wird aller Voraussicht nach nicht den EU-Kommissionschef stellen. Das Aus für Manfred Weber eröffnet für Deutschland aber die Möglichkeit, erneut einen Kommissar zu stellen. Im Kabinett Merkel bieten sich dafür Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen oder Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) an.

Der Job des Verteidigungsminister ist ein Schleudersitz. Sollte Ursula von der Leyen (CDU) noch bis zum Herbst durchhalten, dann hat sie alle ihre Vorgänger überholt, was die Dauer ihrer Amtszeit angeht. Doch die Verteidigungsministerin, die ihre Amtsbezeichnung durchaus auch auf die eigene Person anzuwenden versteht, befindet sich in Schwierigkeiten.

Kein schlechter Zeitpunkt, auf das international Parkett zu wechseln. Dadurch, dass der Spitzenkandidat der EVP im Europawahlkampf, der CSU-Politiker Manfred Weber, offensichtlich keine Chance mehr hat, EU-Kommissionschef zu werden, könnte ein anderer deutscher Spitzenpolitiker als Kommissar nach Brüssel wechseln. Aus dem Kabinett Merkel kommen dafür Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) in Frage. Beide gelten als Vorzeige-Europäer und beide beherrschen mehrere Sprachen fließend. Beide haben Merkel treu über viele Jahre gedient und ihre Politik in den Talkshows verteidigt.- wobei sich von der Leyen den einen oder anderen Alleingang leistete. Beide sind auf ihrem aktuellen Posten angezählt.

In Berlin beuteln sie die Berateraffäre, die Gorch Fock, die anhaltend schlechte Ausstattung der Bundeswehr und vieles mehr. Hinzu kommen zwei Unglücke in der Luft mit Bundeswehrflugzeugen und erst am Montag der Hubschrauberabsturz. Bislang konnte sie persönliche Verantwortung für Pannen und Skandal innerhalb der Bundeswehr weitgehend von sich fernhalten. In der Berateraffäre sieht dies anders aus. Für die Fragen, wer wann an wen zur Modernisierung des Beschaffungswesens der Bundeswehr Aufträge nach außen vergeben hat, ist in der Frage der Verantwortlichkeit auf die Ministerin zurückzuführen.