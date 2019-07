Verteidigungsministerin : Von der Leyen glänzt international und patzt bei der Bundeswehr

Berlin In Brüssel ist man begeistert von der deutschen Verteidigungsministerin. Ihre Bilanz bei der Bundeswehr lässt sie in Deutschland schwach aussehen. Die zwei Seiten einer Politikerin.

Ihr internationales Agieren ist ein wichtiger Grund, warum Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron ihren Namen als neue EU-Kommissionschefin ins Spiel brachte. Auch die Mentalität der in Brüssel geborenen CDU-Politikerin sagt Macron zu. Während von der Leyen in Deutschland für Alleingänge kritisiert wird, rühmt Macron ihren „Mut und ihre Entschlossenheit“. 2011 auf dem Höhepunkt der Euro-Krise - da war sie noch Arbeitsministerin - forderte sie die „Vereinigten Staaten von Europa“. Bei ihrem ersten Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 warb sie für Deutschlands Verantwortung in der Welt und sagte: „Abwarten ist keine Option.“