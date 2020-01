Nach Abzug aus dem Irak : Kramp-Karrenbauer besucht Bundeswehrtruppen in Jordanien

Amman Mitten in den Spannungen im Nahen Osten hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Bundeswehrtruppen in Jordanien einen Besuch abgestattet.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ist nach der Eskalation der Spannungen zwischen dem Iran und den USA zu den deutschen Soldaten in dem Einsatzgebiet gereist. Die Ministerin traf am Mittwoch auf dem jordanischen Fliegerhorst Al-Asrak ein, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Berlin. Von dort wird das deutsche Kontingent im Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geführt.