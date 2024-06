Verteidigungsausschuss Faber soll Nachfolger von Strack-Zimmermann werden

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcus Faber wird neuer Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Die Fraktion benenne den 40-Jährigen für das Amt, teilte eine Fraktionssprecherin der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mit. Der Verteidigungsexperte tritt damit die Nachfolge der bisherigen Vorsitzenden Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) an, die am Mittwoch ihre letzte Sitzung leiten wird und für das EU-Parlament kandidiert.