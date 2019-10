US-Airlines kritisieren deutsche Pläne : Verstößt die Klima-Abgabe auf Flugtickets gegen internationale Verträge?

Berlin Die geplante deutsche Klima-Abgabe auf Flugtickets verstößt aus Sicht mehrerer US-Fluggesellschaften gegen internationale Verträge. Dabei geht es um die Quersubventionierung der Bahn.

Das berichtete die "Welt" am Montag unter Berufung auf einen Brief des Luftfahrtverbandes Airlines for America (A4A) an die EU-Kommission. Darin kritisiere A4A-Direktor Nicholas Calio den Plan der Bundesregierung, die Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets durch eine Erhöhung der Ticketsteuer auf Flugreisen zu finanzieren, schrieb die Zeitung.