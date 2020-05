„Widerstand 2020“ : Gefährliche Verschwörung

Berlin "Widerstand 2020" oder „Hygiene-Demos“ stehen für Kritik an den Freiheitsbeschränkungen in der Corona-Krise - und bündeln extreme Ansichten. Die Politik muss aufpassen, dass ihr nicht dasselbe passsiert wie mit der AfD. Es besteht die Gefahr, dass sie Menschen verliert, die berechtigte Sorgen haben, aber instrumentalisiert werden.

Es hört sich gut und richtig an, was Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen auf Transparenten in die Höhe halten. „Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.“ Und wenn sie sich dabei auf den Dramatiker Bertolt Brecht beziehen, wirkt es noch besser. Nur wird in Deutschland bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie kein Unrecht zu Recht. Nein, es wird nicht an einer Impfplicht mit heimlicher Einpflanzung eines Überwachungs-Mikrochips gearbeitet und das Virus ist auch keine Erfindung des Staates zur Unterdrückung seiner Bürger. Bund und Länder nehmen schwerste wirtschaftliche und soziale Einbußen in Kauf, um eine noch schlimmere Entwicklung zu verhindern: Den Tod von Menschen durch Unterlassen von Schutz.