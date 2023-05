Aluhüte verschwunden? Gefahr durch Verschwörungsdenker schlummert weiterhin unter der Oberfläche

Noch ist weiter Vieles unbekannt über die Tat in Ratingen, bei der Menschen so schwer verletzt wurden – physisch wie psychisch. Und natürlich entschuldigt ein verschwörerisches Weltbild gar nichts. Ganz sicher keine Gewalt mit schrecklichen Folgen. Doch wäre es auch leichtfertig, die Umstände nicht wahrzunehmen. Denn anscheinend verschwindet einmal ausgeprägtes Verschwörungsdenken nicht einfach, nur weil die Mehrheitsgesellschaft es kaum noch wahrnimmt. „Personen, die vor oder während Corona in Verschwörungsideologien abgedriftet sind, hören nicht plötzlich auf, an sie zu glauben“, sagt die Soziologin Nora Pösl. Es habe sich beobachten lassen, dass Personen aus dem Querdenken-Umfeld im Zuge des Ukrainekrieges direkt in russische Propaganda abgerutscht seien. „Die rechten Terrorattentate in Hanau, Halle, der Mord an einem Tankstellenmitarbeiter in Kassel und auch die Razzien gegen die Szene von Reichsbürgerinnen und Reichsbürger haben gezeigt, was für großes Gewaltpotential vorliegt“, sagt Pösl. Auch Ratingen mache dies deutlich. Langfristig sei mit massiver Wissenschafts- und Demokratiefeindlichkeit aus diesem Spektrum zu rechnen.