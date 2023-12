Wirtschaftsweise Grimm über die Haushaltsverhandlungen „So bereitet man eine Staatsschuldenkrise vor“

Grimm Ja, aber dennoch: Solche Forderungen kommen meist auch aus der Lobbyisten-Ecke. Man möchte jeweils für seine Klientel große Beträge sicherstellen. Wichtige andere Anliegen wie eine deutliche Stärkung des Bildungssystems blieben dann weiter unter dem Radar. So kommt Deutschland nicht wieder in die Vorhand, sondern man bereitet eine Staatsschuldenkrise vor – wenn dann in einigen Jahren die Belastungen aus dem Rentensystem zusammen mit sich kumulierenden Schulden zukünftige Generationen überfordern.