Arbeitgeber halten Pläne für unfinanzierbar Vernichtendes Urteil für das Rentenpaket

Das Kabinett soll das Rentenpaket II von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Finanzminister Chrsitian Lindner (FDP) am 24. April verabschieden. Im Bundestag soll über den Gesetzentwurf möglichst noch vor der Sommerpause entschieden werden. Das Paket enthält zwei Teile: Zum Einen soll das Rentenniveau – der Anteil der Durchschnittsrente nach 45 Versicherungsjahren am Durchschnittsverdienst – bis 2039 auf 48 Prozent festgeschrieben werden. Bisher gilt dies nur bis Ende 2025, allerdings gibt es bis dahin auch eine Haltelinie für den Beitragssatz, die mit dem Rentenpaket II aufgegeben wird. Zum Zweiten führt der Bund ein Generationenkapital ein, dessen Kapitalrendite in zehn Jahren helfen soll, die Renten zu finanzieren. Allerdings dürfte der Zuschuss laut Prognose marginal sein.