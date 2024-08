Vermögensverteilung Haben die Alten zu viel Geld?

Doch nicht nur bei den Superreichen dominieren die höheren Semester. Schaut man sich die Altersgruppen insgesamt an, so erreichen die 65- bis 74-Jährigen nach aktuellen Zahlen der Bundesbank aus diesem Jahr ein mittleres Vermögen von 231.000 Euro pro Kopf. Das ist mehr Geld als bei jeder anderen Altersgruppe. Unterstellt wird dabei das Medianvermögen, also der Betrag, den die Hälfte der Gruppe mindestens erreicht. In diesem Wert sind das Finanzvermögen, die Anteile an Firmen und der Immobilienbesitz enthalten, wobei die verbliebenen Schulden noch abgezogen werden.