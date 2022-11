Ab Januar 2023 : Vermieter sollen sich an CO2-Kosten beteiligen

Berlin Die Ampel-Koalition einigte sich auf letzte Änderungen am geplanten Stufenmodell, wie der wohnungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Daniel Föst, mitteilte. Die Linke übt Kritik.

Das Gesetz solle bereits am Donnerstag in den Bundestag - angehängt an den Tagesordnungspunkt Wohngeld. „Mit dem Stufenmodell kommt jetzt eine faire Aufteilung der CO2-Kosten“, sagte Föst. „Beide Seiten haben nun Anreize, Energie zu sparen beziehungsweise in Energieeffizienz zu investieren.“ Das sei ein wichtiger Schritt, um gemeinsam die CO2-Ziele im Gebäudesektor zu erreichen.