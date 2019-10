Boris Pistorius : Verlieren Höcke und Co. ihren Beamtenstatus?

Exklusiv Berlin Mitglieder des vom Verfassungsschutz beobachteten „Flügels“ der AfD sollen ihren Beamtenstatus verlieren können. Mit einer entsprechende Initiative wird sich die Innenministerkonferenz in einer Sondersitzung befassen.

Die Innenminister von Bund und Ländern werden sich bei ihrer Sondersitzung an diesem Freitag in Berlin auch mit der Frage befassen, ob Mitglieder des rechtsnationalistischen „Flügels“ der AfD Beamte bleiben können. Einen entsprechenden Vorstoß machte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius. In einem unserer Redaktion vorliegenden Papier für die Innenministerkonferenz verlangt der SPD-Politiker, der Rechtsstaat müsse „deutlich machen, dass er wehrhaft ist und konsequent vorgeht“.

Auch die Mitverantwortung von Teilen der AfD für das Klima von Hass und Hetze, in dem sich der Täter von Halle bewegt hatte, rückte bereits kurz nach der Tötung von zwei Menschen in den Blick. Im März hatte der Verfassungsschutz die Beobachtung des „Flügels“ angekündigt, weil dessen Politikkonzept „primär auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende Rechtlosstellung von Ausländern, Migranten, insbesondere Muslimen und politisch Andersdenkenden gerichtet“ sei. Protagonist des „Flügels“ ist unter anderem der Thüringer AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke, der ein Rückkehrrecht als Lehrer in den hessischen Staatsdienst hat.

Dringenden Änderungsbedarf hatten auch die Sicherheitsbehörden angemeldet. So will das BKA nicht länger Informationen über verdächtige Rechtsextremisten schon nach einem Jahr wieder löschen müssen, soweit diese nicht in ein konkretes Ermittlungsverfahren mündeten. Der Verfassungsschutz will zudem die Rechte, die er im analogen Raum hat, auch in der digitalen Kommunikation nutzen und etwa die Telekommunikation an der Quelle überwachen können, wenn sich potenzielle Gefährder in geschlossenen Chatgruppen absprechen.