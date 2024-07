Verkehrssicherheit Was die Ampel für Fußgänger plant

22 Prozent aller Strecken in Deutschland werden zu Fuß zurückgelegt. Das ist das eine. Das andere: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es im vergangenen Jahr einen „starken Anstieg bei den ums Leben gekommenen Fußgängerinnen und Fußgängern“. 437 wurden getötet, über zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Nun hat das Bundesverkehrsministerium mit Verzögerung die „Nationale Fußverkehrsstrategie“ der Bundesregierung erarbeitet. Der Entwurf inklusive Ergänzungen einzelner Ministerien liegt unserer Redaktion vor. Was die Ampel für Fußgänger tun will.