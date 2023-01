Verkehrspolitik Städtetag fordert mehr Tempo-30-Zonen

Zuletzt hatte das Bundesverkehrsministerium die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) in Bergisch Gladbach mit einer Prüfung beauftragt, welche Folgen eine deutliche Ausdehnung von 30 km/h im Straßenverkehr „für die Sicherheit, Leichtigkeit und Ordnung der Verkehrsabläufe hätte“, wie es in einem Bericht des Ministeriums heißt. Die Ergebnisse will man nun offenbar abwarten. Bereits in der Vergangenheit hatte sich die BASt in einem Feldversuch mit Tempo 30 beschäftigt und beispielsweise das Potenzial von Radarkontrollen und von baulichen Maßnahmen bei der Umsetzung des Tempolimits erforscht: Die größten Reduktionen wurden demnach an Tagen festgestellt, an denen Radarkontrollen durchgeführt wurden oder der Verkehrsteilnehmer durch ein Hinweisschild „Geschwindigkeitskontrolle“ mit diesen rechnen musste.