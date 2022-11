Finanzstreit ohne Ende Alles wieder auf Anfang beim 49-Euro-Ticket?

Was die Finanzen angeht, scheint man wieder am Anfang zu stehen. Zum 1. April soll jetzt das 49-Euro-Ticket kommen, das „streben“ die Verkehrsminister von Bund und Ländern an. Heißt übersetzt, fest ist der Starttermin noch lange nicht. Denn die organisatorischen und rechtlichen Hürden sind weiterhin immens. Vor allem wurde bei der Sonderkonferenz der Ressortchefs bis in den späten Dienstagabend das Finanzfass wieder aufgemacht. Und wo war danach eigentlich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP)?