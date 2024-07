„Informationsblockierer des Jahres“ Negativpreis „Verschlossene Auster“ für Verkehrsminister Wissing

Das Netzwerk Recherche hat seine „Verschlossene Auster“ in diesem Jahr an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) verliehen. Wie der Journalistenverein am Samstag bei seiner Jahrestagung in Hamburg mitteilte, erhält Wissing den Negativpreis für seinen „problematischen Umgang“ mit Recherchen des „Handelsblatt“-Reporters Daniel Delhaes zu Interessenkonflikten in seinem Ministerium.