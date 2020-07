Neuer Bußgeldkatalog : Verkehrsminister Scheuer will faire und zügige Lösung

Verkehrsminister Scheuer will faire und zügige Lösung

Düsseldorf/Berlin Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will die rechtlichen Unsicherheiten bei neuen Regeln über Fahrverbote bei zu schnellem Fahren so rasch wie möglich beseitigen.

„Ich will eine klare, faire und zügige Lösung. Richtigstellung und Verhältnismäßigkeit in einem Paket“, sagte Scheuer der „Passauer neuen Presse“ (Montag). „Das bedeutet, die überzogenen Fahrverbote an nur zwei Stellen müssen weg, denn alles andere ist weitgehend unstrittig.“