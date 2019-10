Klimaschutz : Verkehrsminister fordern Verdopplung der Investitionen in die Bahn

Frankfurt/Main Die Verkehrsminister der Länder haben das Bundesverkehrsministerium aufgefordert, deutlich mehr für den Schienenverkehr auszugeben. Die Pro-Kopf-Investitionen pro Fahrgast sollen verdoppelt werden.

Zum Abschluss ihrer Herbstkonferenz in Frankfurt am Main forderten die Verkehrsminister in einem Antrag an das Bundesverkehrsministerium eine Verdoppelung der Investitionen pro Fahrgast um 150 Euro, wie die Vorsitzende der Konferenz, die saarländische Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD), berichtete. Wenn die Bundesregierung die Fahrgastzahlen bis 2030 verdoppeln wolle, müssten auch die Pro-Kopf-Investitionen verdoppelt werden, sagte sie.