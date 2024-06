Sympathien für die AfD Das Versagen der Wirtschaftselite

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine zeigte sich die Wirtschaft gespalten. Viele stellten sich zwar hinter den Kurs des Westens, andere wie die Kreishandwerkerschaft Halle-Saalekreis riefen aber schnell nach einem Stopp der Sanktionen. In einem Brief an den Kanzler forderte sie Verhandlungen mit Russland zur Beendigung des Ukraine-Krieges, der „nicht der unsere“ sei. Nur so könne der deutsche Lebensstandard gerettet werden.