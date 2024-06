Verfassungsschutzbericht für 2023 Extremisten gewinnen deutlich an Zulauf

Die Negativtendenzen bei der Sicherheitslage in Deutschland haben sich im vergangenen Jahr weiter verschärft. Wie der am Dienstag vorgestellte Verfassungsschutzbericht für 2023 zeigt, haben die Zahlen der Rechts- wie Linksextremisten zugenommen. Zwar ist die Personenzahl im islamistischen Spektrum im Vergleich zu 2022 nahezu unverändert geblieben, dennoch ist die Gefahr durch islamistischen Terrorismus in Deutschland seit dem Terroranschlag der Hamas gegen Israel deutlich gestiegen.