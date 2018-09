Verfassungsschutz will angeblich Mitarbeiterzahl verdoppeln

Berlin Während die SPD nach einer Ablösung des Verfassungschutzpräsidenten ruft, dringt der einem Bericht zufolge auf einen massiven Ausbau seiner Behörde.

Das Ministerium wollte sich nicht zu dem Bericht äußern. Ein Sprecher verwies am Samstag darauf, dass die Haushalts- und Wirtschaftsplanungen des Bundesamtes als Verschlusssache eingestuft seien. Nach dem jüngsten Verfassungsschutzbericht hatte die Behörde 2017 rund 3200 Mitarbeiter.

Die große Koalition hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern insgesamt 15.000 neue Stellen bekommen sollen. Die konkrete Verteilung der 7500 Stellen für die Bundesbehörden stehe noch nicht fest, erklärte die Bundesregierung im Juli auf eine entsprechende Anfrage der Grünen im Bundestag.

Maaßen steht zurzeit wegen seiner umstrittenen Aussagen zu den fremdenfeindlichen Vorfällen in Chemnitz massiv in der Kritik. Die SPD fordert seine Ablösung, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält bisher an dem Behördenchef fest.