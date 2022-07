Verfassungsschutz warnt: Unbekannte versuchen Messenger-Accounts von deutschen Politikern zu kapern​

Berlin Aktuell läuft offenbar eine Social-Engineering-Kampagne gegen deutsche Politiker. Der Verfassungsschutz und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik haben Abgeordnete vor einer aktuellen Kampagne zur Übernahme von Benutzerkonten in Messenger-Diensten gewarnt.

Den Angaben zufolge hatte sich der Angreifer zuerst die Handynummern von zwei Menschen besorgt, die einander kennen. In einem zweiten Schritt wurde dann entweder gebeten, auf einem anderen Kanal zu kommunizieren - also zum Beispiel per Signal oder Telegram statt via SMS - oder auf dem vorgeschlagenen Messenger-Kanal ein neues Benutzerkonto einzurichten. Schließlich wurden die Politiker von der vermeintlichen Vertrauensperson aufgefordert, den Authentifizierungscode für das Benutzerkonto zu übermitteln.