Bsirske gegen Sanktionen: Verdi fordert Abschaffung von Hartz IV

Osnabrück Verdi-Chef Frank Bsirske fordert die Abschaffung von Hartz IV: „Die Sanktionen sind mit der Menschenwürde nicht vereinbar.“ Die Reform-Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gehen ihm nicht weit genug.

Verdi-Chef Frank Bsirske will Hartz IV abschaffen. "Wir setzen uns dafür ein, dass Hartz IV überwunden wird und ein bedarfsgeprüftes Mindestsicherungssystem für die Menschen eingeführt wird, das sanktionslos ist", sagte Bsirske der "Neuen Osnabrücker Zeitung" am Dienstag. Das Bundesverfassungsgericht hat heute darüber verhandelt, ob Leistungskürzungen für Hartz-IV-Bezieher gegen das Grundgesetz verstoßen. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet.