Festnahme in Syrien : Verdächtiger soll Anschlag auf Einkaufsmarkt in Hamburg geplant haben

Istanbul Die Türkei hat nach eigenen Angaben einen Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat gefasst, der Anschläge in Deutschland und Russland geplant haben soll.

Der Festgenommene habe einen Angriff in einem Einkaufsmarkt in Hamburg und 2018 einen Bombenanschlag in Russland „geplant und angeordnet“, sagte Innenminister Süleyman Soylu der Zeitung „Hürriyet“ in einem am Freitag veröffentlichten Interview.