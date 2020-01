„Verantwortungsgemeinschaft“ : FDP für neue Partnerschaftsform neben der Ehe

Augsburg Die Liberalen wollen eine neue Form der Partnerschaft in Deutschland einführen. Durch die Rechtsform der sogenannten Verantwortungsgemeinschaft sollen Menschen unterstützt werden, die füreinander sorgen.

Der familienpolitische Sprecher der Liberalen, Daniel Föst, kündigte in der Zeitung an, über einen entsprechenden Antrag der FDP werde kommende Woche im Bundestag beraten. Er verwies darauf, dass sich die Gesellschaft stark verändert habe; viele Menschen lebten in Beziehungen jenseits von Ehe, fester Partnerschaft und Verwandtschaft.