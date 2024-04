Rein veganer Rewe-Supermarkt in Berlin Zwischen Soja-Hack und Erbsenproteinen

In diesem Geschäft im Berliner Stadtteil Friedrichshain gibt es keine Produkte, für deren Herstellung Tiere benötigt werden. In den Auslagen und Kühltruhen liegen keine Steaks, keine Mettbrötchen, kein Schnitzel und keine Kuhmilch. Was für den bayerischen CSU-Chef Markus Söder nach der Wahrwerdung eines besonders grausamen Berlin-Albtraums klingen mag, dürfte in der Hauptstadt – in der laut Söder „Wokeness“ regiert – eigentlich kaum jemanden zu mehr als einem Schulterzucken bewegen. Doch die Fotos knipsenden Passanten sprechen eine andere Sprache. Auch die Tatsache, dass die ehemalige Regierende Bürgermeisterin und jetzige Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey das Geschäft miteröffnete. In Berlin lässt sich damit möglicherweise bei den Wählern punkten. Nach Angaben des Unternehmens ist die vegane Filiale in Berlin die erste dieser Art – von mehr als 3800 Standorten bundesweit.