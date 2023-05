VdK-Studie legt Defizite der Pflegereform offen Sozialverband-Chefin Bentele kritisiert: „Stärkung der häuslichen Pflege soll endlich ins Gesetz“

VdK-Präsidentin Verena Bentele hat der Politik vorgeworfen, vier Millionen Pflegebedürftige und ihre Familien im Stich zu lassen. Gut eine Woche vor der geplanten Verabschiedung der Pflegereform im Bundestag erklärte Bentele am Mittwoch in Berlin: „Wir wissen, wo es hakt und wer Unterstützung braucht - und dann folgt vonseiten der Politik nichts.“ Die VdK-Chefin übergab eine Studie zur häuslichen Pflege an Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), für die 54.000 VdK-Mitglieder befragt worden waren. Der Sozialverband fordert einen Pflegelohn für Angehörige.