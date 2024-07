Abschiebung nach Afghanistan und Syrien Floskeln in der Regierungskommunikation

Offenbar ist man sich selbst innerhalb der Bundesregierung nicht wirklich einig. So geht das Auswärtige Amt in einer Lageeinschätzung weiterhin von großen Sicherheitsproblemen in Syrien aus. Die Rede ist von glaubwürdigen Berichten über teils schwerste und willkürliche Menschenrechtsverletzungen, von Folter und Hinrichtungen. Das Bundesinnenministerium stützt sich zusätzlich auf andere Quellen, die aber nicht genau genannt werden.